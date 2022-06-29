YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

29.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Gürbüz: "Altın kemerin heyecanı var, belli oranda bir baskı var ancak aşırı stresim yok"

Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz, seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

Başarılı performansıyla Kırkpınar'ın son dönemine damga vuran başpehlivanlardan Ali Gürbüz, Antalya'daki kamp sürecinin ardından 1-3 Temmuz'daki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye geldi.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda ter idmanı yapan Ali Gürbüz, AA muhabirine, verimli bir hazırlık sezonu geçirdiğini söyledi.

Altın kemere konsantre olduğunu dile getiren Ali Gürbüz, geçen sezonun bitiminden beri yoğun şekilde Kırkpınar'a hazırlandığını vurguladı.

Kırkpınar'a hazır olduğunu ifade eden Ali Gürbüz, "Güzel bir kış dönemi hazırlığı geçirdim. Sezona da çok iyi başladım ancak sezon başı bir sakatlık geçirdim. Antrenmanlarıma devam ettim ve sakatlığımı atlattım Allah'a şükür. Şu anda tam olarak hazırım." diye konuştu.

Ali Gürbüz, "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelenen Kırkpınar'da altın kemerin edebi sahibi olmanın her başpehlivan için en büyük prestij olduğunu dile getirdi.

Altın kemere ulaşmak için tüm gücünü kullanacağını aktaran Ali Gürbüz, "Bu sene üçüncü sene, çok önemli bu sene. İnşallah bu sene de kazanıp altın kemerin sahibi olmak istiyorum. Bu gururu Antalya'ya ilk defa yaşatmak istiyorum. Altın kemerin heyecanı var, belli oranda bir baskı var ancak aşırı stresim yok. Hem fiziksel hem mental olarak Kırkpınar'a hazırım." ifadelerini kullandı.

- Kemere çok yaklaşmıştı

Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazanmış ancak verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını kaybetmiş ve altın kemeri iade etmişti.

Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyorKırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olduAdana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezasıGaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Edirne Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:35
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.