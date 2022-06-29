Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz, seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

Başarılı performansıyla Kırkpınar'ın son dönemine damga vuran başpehlivanlardan Ali Gürbüz, Antalya'daki kamp sürecinin ardından 1-3 Temmuz'daki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye geldi.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda ter idmanı yapan Ali Gürbüz, AA muhabirine, verimli bir hazırlık sezonu geçirdiğini söyledi.

Altın kemere konsantre olduğunu dile getiren Ali Gürbüz, geçen sezonun bitiminden beri yoğun şekilde Kırkpınar'a hazırlandığını vurguladı.

Kırkpınar'a hazır olduğunu ifade eden Ali Gürbüz, "Güzel bir kış dönemi hazırlığı geçirdim. Sezona da çok iyi başladım ancak sezon başı bir sakatlık geçirdim. Antrenmanlarıma devam ettim ve sakatlığımı atlattım Allah'a şükür. Şu anda tam olarak hazırım." diye konuştu.

Ali Gürbüz, "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelenen Kırkpınar'da altın kemerin edebi sahibi olmanın her başpehlivan için en büyük prestij olduğunu dile getirdi.

Altın kemere ulaşmak için tüm gücünü kullanacağını aktaran Ali Gürbüz, "Bu sene üçüncü sene, çok önemli bu sene. İnşallah bu sene de kazanıp altın kemerin sahibi olmak istiyorum. Bu gururu Antalya'ya ilk defa yaşatmak istiyorum. Altın kemerin heyecanı var, belli oranda bir baskı var ancak aşırı stresim yok. Hem fiziksel hem mental olarak Kırkpınar'a hazırım." ifadelerini kullandı.

- Kemere çok yaklaşmıştı

Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazanmış ancak verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını kaybetmiş ve altın kemeri iade etmişti.



