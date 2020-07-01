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Başsavcı Dönmez’den işini kuran yükümlüye ziyaret

VAN HABERLERİ  | 01.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kendi işini kuran yükümlüye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında yükümlülere yönelik mesleki kurslar açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kendi işini kuran yükümlüye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında yükümlülere yönelik mesleki kurslar açıldı. Kursların sonunda yükümlülere belge verilerek, KOSGEB’le işbirliği içerisinde girişimcilik kursu verilerek girişimcilik belgesi almaları sağlandı. Belge almaya hak kazanan yükümlülere İŞKUR tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe destek programlarına proje hazırlanarak yapılan başvurularda, 2018 yılında 4, 2019 yılında 22 ve 2020 yılında ise 45 proje kabul edildi. 141 Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasında en fazla projesi kabul edilen Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü oldu.
Tek kullanımlık terlik, maske ve hijyen malzemeleri üretim projesi kabul edilen ve işini kuran Fazıl Kara’ya Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan Başsavcı Dönmez, “Bundan sonrada mesleki kurs ve iş yeri açma projeleri Cumhuriyet Başsavcılığımız Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ara verilmeden devam edecektir” şeklinde konuştu.

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