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Başsavcı Solmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Ay’dan Başkan Akkaya’ya ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve belediye birim müdürleri tarafından belediye binası girişinde karşılanan Başsavcı Solmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Ay, daha sonra Başkan Akkaya’nın makam odasına geçti.Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başsavcı Solmaz, Akşehir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Akşehir Türkiye’nin gizli kalmış köşelerinden bir tanesi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve belediye birim müdürleri tarafından belediye binası girişinde karşılanan Başsavcı Solmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Ay, daha sonra Başkan Akkaya’nın makam odasına geçti.
Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başsavcı Solmaz, Akşehir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Akşehir Türkiye’nin gizli kalmış köşelerinden bir tanesi. Büyük bir ilçemiz. Bu anlamda çok farklı özellikleri var, sağ olun farklılık anlamında sizde belediye başkanı olarak büyük gayret gösteriyorsunuz. Akşehir’e geldiğimde yeni şeyler görmek, farklı şeyler görmek Akşehir’in o değerlerinin ortaya çıktığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Akşehir’in gerçekten çok güzel değerleri var Nasreddin Hocası ve gölü değil, milli mücadeleden tutunda bugüne kadar gelen özellikleri ya da o tarihi kentsel dönüşüm anlamında baktığınızda Türkiye’nin en büyük tarihi kentsel dönüşümüyle bir şehir olmasıyla önemli. Takkasızlar Konağınıza baktığınızda orada ki lezzetlere baktığımızda her şeyiyle çok güzel bir şehir. Kenti en güzel hale getiren insanlarımızdır, dolayısıyla siz başta olmak üzere ve Akşehirliler şehir daha da güzel hale getiriyor. Konya’da sizlerle beraber olmak dolayısıyla Akşehirimizi ziyaret etmekten memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. Adalet Komisyon Başkanımızla beraber sizlere bir nezaket ziyareti bulunmak istedik. Ben nezaketinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay ise, “Akşehir’in benim nezdimde de çok büyük bir önemi vardır. 2005-2007 yıllarında mesleğe hakim olarak ilk kez buraya atandım. Öncesinde cumhuriyet savcılığımda var ama 2 yıl boyunca Akşehir’i çok sevmiştik. Bu vesile ile hem geçmişi yad etmek, hem Belediye Başkanımızı nezaket ziyaretinde bulunma adına geldik” şeklinde konuştu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, yapılan ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Hakikaten ziyaret ederek bizleri onurlandıran Konya Başsavcımız ve Adalet Komisyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Akşehirimizle ilgili çok güzel konulara değindiler. Akşehirimiz tarihiyle, tabiatıyla, ülkemizin, güzel coğrafyamızın ender yerlerinden birisidir. Bizde burada; buralı olmaktan, burada Nasreddin Hoca’nın torunlarına hizmet etmekten ayrıca gurur duyuyoruz. Misafirlerimizin de böyle şehrimizi güzel değerlendirmesi hizmet aşkımıza ayrı bir aşk katıyor, heyecan katıyor. Bunun içinde kendilerine ayrıca şükranlarımı ifade ediyor görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Akkaya ziyaret sonunda Başsavcı Solmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Ay’a Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini armağan etti.

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