YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Başverimli Belediye Başkanı Tatar engeli bireyleri sevindirdi

Başverimli Belediye Başkanı Tatar engeli bireyleri sevindirdi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar belde sakinlerine ziyaret gerçekleştirerek engelli bireyleri sevindirdi.Engelliler Haftası münasebetiyle beldede bulunan engelli bireylerin evlerini ziyaret eden Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ailelerin sorunlarını dinledi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar belde sakinlerine ziyaret gerçekleştirerek engelli bireyleri sevindirdi.
Engelliler Haftası münasebetiyle beldede bulunan engelli bireylerin evlerini ziyaret eden Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ailelerin sorunlarını dinledi. Beraberinde getirdiği hediyeleri engelli bireylere veren Başkan Tatar çocukları sevindirdi. Belediye Başkanı Medeni Tatar, "Vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını istemiyoruz. Engelliler Haftası münasebetiyle ev ziyareti gerçekleştirdik. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Engelli bireylerimizin sevincini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Gülşen, Karadeniz kızı' 'Gülşen, Karadeniz kızı'
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Şırnak Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:14
Sabah
04:52
Öğle
12:12
İkindi
16:02
Akşam
19:21
Yatsı
20:52

Şırnak Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Deniz Eczanesi
Uludere
Umut Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Malik Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.