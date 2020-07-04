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Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı

BİTLİS HABERLERİ  | 04.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde batan teknede hayatını kaybedenlerden birinin cesedine Bitlis’in Tatvan ilçesinde ulaşıldı.27 Haziran günü Van Gölü’nde batan tekneden şu ana kadar 8 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı

Van Gölü’nde batan teknede hayatını kaybedenlerden birinin cesedine Bitlis’in Tatvan ilçesinde ulaşıldı.
27 Haziran günü Van Gölü’nde batan tekneden şu ana kadar 8 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklunun daha cesedine ulaşıldı. Piknik için bölgeye giden vatandaşların göl üstünde ceset olduğunu fark etmeleri üzerine olay yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler göldeki cesedi çıkardı. Yapılan araştırmalar neticesinde; gölden çıkarılan cesedin 27 Haziran günü Van Gölü’nde batan teknede bulunan yabancı uyruklu kişiye ait olduğunu tespit etti. Bununla birlikte batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıkarken arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı

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