Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'un yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın belirtilen illerde, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

