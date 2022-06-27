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Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

27.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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