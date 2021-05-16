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Batı Karadeniz yaylaları "tam kapanma" sonrası ziyaretçilerini bekliyor

16.05.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz yaylaları "tam kapanma" sonrası ziyaretçilerini bekliyor

Düzce'nin baharla yeşile bürünen Pürenli ve Balıklı yaylaları, doğası ve manzarasıyla seyrine doyulmaz güzellikler sunuyor.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sessizliğe büründü.

İlkbahar renklerinin en güzel şekilde belirdiği yaylalar, yarın sona erecek kapanmanın ardından doğaseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kamp ve doğa tutkununu ağırlayan Pürenli ve Balıklı yaylaları, misafirlerini bekliyor.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AA muhabirine, Düzce yaylalarının çok meşhur olduğunu belirterek, "Stresten uzak ve huzur dolu. Büyük metropol şehirlerde yaşayan ve kapanma döneminde evlerinden dışarı çıkamayan doğaseverleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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