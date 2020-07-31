Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesimi sırasında yaralanan 112 kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Düzce'de bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 36 kişi, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Araştırma ve Uygulama hastanelerine başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini çeşitli bezlerle sardığı görüldü.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

- Bolu

Bolu'da bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 5 kişi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 13 kişi de İzzet Baysal Devlet Hastanesine başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini bezlerle sarması dikkati çekti.

Kurban kesimi esnasında yaralanan bazı kişiler hastanelere kendi imkanlarıyla gelirken bazıları da ambulansla getirildi.

Yaralananların çoğu ayakta tedavi edilirken vücutlarında kırık veya kesik olanlar hastanelere yatırıldı.