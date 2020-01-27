Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin davada karar

Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi, "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından 10'ar yıl hapis ile 15'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Musa Devran ve Aydın Gölge, müşteki Buket Özgünlü ile sanık ve müdahil avukatları katıldı. Sanıklardan Levent Özcan'ın rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, tanık olarak çağrılan Makbule K'nin dilekçe verdiğini, sanıklardan Gölge tarafından tehdit edildiğine ilişkin mesajları da ekinde sunduğunu belirtti. Sezikli, "Gölge'nin, köpekleri öldürdüğünü kabul ettiğine" ilişkin bir dizi mesajı duruşmada okudu.

Mesajların sorulduğu Gölge, "itirafta bulunmak istediğini" söyledi ve köpekleri kendisinin öldürdüğünü, diğer sanıkların bundan haberdar olmadığını söyledi.