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Batman Belediyesi heyeti imar çalışmaları için Ankara’da

BATMAN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Batman’ın imar sorununa köklü çözümler bulmak ve yeni imar alanlarının oluşturulması için çalışmalar yürüten Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi.Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile yapılan toplantıya Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mehmet Demir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İsa Gülgür ile belediye teknik personeli katıldı.

Batman Belediyesi heyeti imar çalışmaları için Ankara’da

Batman’ın imar sorununa köklü çözümler bulmak ve yeni imar alanlarının oluşturulması için çalışmalar yürüten Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi.
Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile yapılan toplantıya Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mehmet Demir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İsa Gülgür ile belediye teknik personeli katıldı. Batman’a yeni açılacak imar alanları ve mevcut imar planlarında yapılacak değişiklikler için Bakanlıklar nezdinde ziyaretler gerçekleştiren Batman Belediyesi heyeti ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi. Ekipler, imar alanları, Millet Bahçesi, atık su arıtma tesisi ve katı atık depolama alanı ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine brifing verdi.

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