Batman Belediyesinden öğrencilere EBA destek noktası

Batman Belediyesi tarafından merkez Seyitler Mahallesinde Seyitler Bilgi Evinde oluşturulan EBA destek noktası öğrencilerin hizmetine girdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ile İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, EBA destek merkezinde incelemelerde bulunarak hizmete başlayan bilgi evinin mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu. Batman Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin tarafından gerçekleştirilen mahalle buluşmaları programında Seyitler Mahallesi muhtarı ve öğrencilerinin Vali Şahin’e internet ve EBA erişim sorununu iletmeleri üzerine, Batman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 günlük süre içerisinde 12 bilgisayarlı 2 EBA Destek Noktası ve TRT EBA canlı ders takip sınıfını Seyitler Mahallesi Bilgi Evinde oluşturularak hizmete sundu.



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