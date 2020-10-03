YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman Belediyesinden öğrencilere EBA destek noktası

Batman Belediyesinden öğrencilere EBA destek noktası

BATMAN HABERLERİ  | 03.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi tarafından merkez Seyitler Mahallesinde Seyitler Bilgi Evinde oluşturulan EBA destek noktası öğrencilerin hizmetine girdi.Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ile İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, EBA destek merkezinde incelemelerde bulunarak hizmete başlayan bilgi evinin mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Batman Belediyesi tarafından merkez Seyitler Mahallesinde Seyitler Bilgi Evinde oluşturulan EBA destek noktası öğrencilerin hizmetine girdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ile İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, EBA destek merkezinde incelemelerde bulunarak hizmete başlayan bilgi evinin mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu. Batman Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin tarafından gerçekleştirilen mahalle buluşmaları programında Seyitler Mahallesi muhtarı ve öğrencilerinin Vali Şahin’e internet ve EBA erişim sorununu iletmeleri üzerine, Batman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 günlük süre içerisinde 12 bilgisayarlı 2 EBA Destek Noktası ve TRT EBA canlı ders takip sınıfını Seyitler Mahallesi Bilgi Evinde oluşturularak hizmete sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
PARTNERBestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttuBestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

Batman Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
12:10
İkindi
15:27
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Batman Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Filiz Eczanesi
Merkez
Gültekin Eczanesi
Merkez
İlhan Eczanesi
Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi
Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.