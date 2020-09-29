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Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi

BATMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu ile ilkokul öğrencilerine hijyen çantası hediye etti.Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve beraberindekiler, korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltma çalışmaları kapsamında okulları tek tek gezerek öğrencilere hijyen paketi dağıttı.

Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi

Batman Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu ile ilkokul öğrencilerine hijyen çantası hediye etti.
Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve beraberindekiler, korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltma çalışmaları kapsamında okulları tek tek gezerek öğrencilere hijyen paketi dağıttı. Eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla birlikte Batman’daki anaokulu ve ilkokulları ziyaret eden Bilgili, öğrencilerin virüsten korunmasına yardımcı olmak amacıyla maske, kolonya ve korona virüsten korunma yöntemlerinin yer aldığı pandemi rehberinden oluşan hijyen paketini öğrencilere vererek sağlıklı bir eğitim yılı diledi.
Hijyen paketlerinin anaokulu ve ilkokul öğrencilerine dağıtımının devam edeceği belirtildi.

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