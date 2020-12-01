Batman Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

Batman Belediyesi, vatandaşların bilgiye ulaşmalarını, sosyal medyada rahat bir şekilde gezinmelerine olanak sağlamak ve öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak amacıyla Vali Hulusi Şahin tarafından Batman’ın 10 ayrı noktasına ücretsiz Wi-Fi sisteminin kurulumu gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilik gereği vatandaş ve öğrencilerden gelen talepleri yanıtsız bırakmayarak konu hakkında fizibilite çalışmasının arından Batman’ın 10 farklı noktasına monte edilen ve 7’den 77’ye tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Yapılan hizmetin oldukça anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar, "Batman Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu Wi-Fi internet hizmetini oldukça anlamlı buluyoruz. Zaman zaman internetimiz bitiyor. Pandemi nedeniyle birçoğumuz yakınlarımızın evlerine gidemiyoruz. Bu nedenle görüntülü olarak görüşmelere rağbet arttı. Bizler de kısıtlı internet hizmetinden çoğu zaman faydalanamıyoruz. Ayrıca işitme engelli vatandaşlarımız için de büyük kolaylık olacak çünkü onlar işaret dili ile görüntülü iletişim kuruyorlar. Bu hizmeti veren başta Batman Valisi Hulusi Şahin olmak üzere belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

