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Batman Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

BATMAN HABERLERİ  | 01.12.2020 15:14 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi, vatandaşların bilgiye ulaşmalarını, sosyal medyada rahat bir şekilde gezinmelerine olanak sağlamak ve öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak amacıyla Vali Hulusi Şahin tarafından Batman’ın 10 ayrı noktasına ücretsiz Wi-Fi sisteminin kurulumu gerçekleştirildi.Sosyal belediyecilik gereği vatandaş ve öğrencilerden gelen talepleri yanıtsız bırakmayarak konu hakkında fizibilite çalışmasının arından Batman’ın 10 farklı noktasına monte edilen ve 7’den 77’ye tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

Batman Belediyesi, vatandaşların bilgiye ulaşmalarını, sosyal medyada rahat bir şekilde gezinmelerine olanak sağlamak ve öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak amacıyla Vali Hulusi Şahin tarafından Batman’ın 10 ayrı noktasına ücretsiz Wi-Fi sisteminin kurulumu gerçekleştirildi.
Sosyal belediyecilik gereği vatandaş ve öğrencilerden gelen talepleri yanıtsız bırakmayarak konu hakkında fizibilite çalışmasının arından Batman’ın 10 farklı noktasına monte edilen ve 7’den 77’ye tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Yapılan hizmetin oldukça anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar, "Batman Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu Wi-Fi internet hizmetini oldukça anlamlı buluyoruz. Zaman zaman internetimiz bitiyor. Pandemi nedeniyle birçoğumuz yakınlarımızın evlerine gidemiyoruz. Bu nedenle görüntülü olarak görüşmelere rağbet arttı. Bizler de kısıtlı internet hizmetinden çoğu zaman faydalanamıyoruz. Ayrıca işitme engelli vatandaşlarımız için de büyük kolaylık olacak çünkü onlar işaret dili ile görüntülü iletişim kuruyorlar. Bu hizmeti veren başta Batman Valisi Hulusi Şahin olmak üzere belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

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05:39
Sabah
07:05
Öğle
12:10
İkindi
14:42
Akşam
17:04
Yatsı
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Batman Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Alibeyköy Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Yılmaz Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
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