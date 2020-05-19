Batman, Şırnak ve Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanıyor

BATMAN/ŞIRNAK/SİİRT (AA) - Batman, Şırnak ve Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Sosyal mesafenin korunduğu törene, İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk'in yanı sıra, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

- Şırnak

Şırnak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Valilik bahçesinde tören yapıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytulllah Birlik, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Katılımcıların maske taktığı ve sosyal mesafenin korunduğu törende, kurum müdürleri, sporcular ve antrenörler de hazır bulundu. Şırnak Valiliği önünden başlayarak Ali Gaffar Okan, Cizre, Lise, Cumhuriyet ve Gazi caddelerinde bayram korteji oluşturdu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Başbuğ ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile kent merkezinde gezerek evlerinin balkonlarında bulunan çocukların bayramını kutladı. Vatandaşlar da balkonlarından Türk bayrakları salladı.