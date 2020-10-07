Batman Teknokent’te ilk kazma vuruldu

Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin inşaatı için ilk kazma vuruldu.

Yönetim kurulu Başkanlığını Vali Hulusi Şahin’in üstlendiği, kentteki birçok sanayici ve iş adamının da desteği ile kurulum aşaması tamamlanarak Batı Raman Külliyesinin yanında bin 700 metrekarelik kapalı alanda inşa edilecek Teknokent ile Batman’da yüksek teknoloji kullanan sektörlerde istihdam ve büyüme sağlanması hedefleniyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin somut olarak ortaya konulacağı yer olan Teknokent’te katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge projeleri gerçekleştirecek. Teknokent’in üniversiteyi de daha cazip hale getireceğini ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Teknokent’i en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi. Teknokent ile kentin yanı sıra bölge sanayisine de ciddi anlamda katkı sunacağını vurgulayan Rektör Durmuş, "Üniversitemiz biraz daha mühendislik ağırlıklı bir üniversite. Bizler de bu doğrultuda üniversitemizi daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar kapsamında Teknokent’imizin tüm aşamaları tamamlanarak, inşaatın yapılacağı alan yüklenici firmaya teslim edildi. İlgili firma yetkilileri ilk kazmayı vurarak çalışmaya başladı. İnşallah en kısa sürede burayı bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.