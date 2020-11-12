Batman Valisi Şahin, Sason’da muhtarların sorunlarını dinledi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sason ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Sason Öğretmenevi bahçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek için Sason ilçesine geldiğini belirterek, korona virüs nedeniyle alınan kararların uyulması hususunda muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade etti. Toplantıya katılan muhtarlara da söz hakkı verildiği toplantıda konuşmak için mikrofonu alan muhtarlar, köylerinde ve mahallerinde gördükleri eksiklikleri valiye ileterek sorunların giderilmesi talebinde bulundu. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Şahin, toplantının ardından ilçeden ayrıldı.

