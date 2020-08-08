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Batman'a 100 milyon liralık AVM ve otel yatırımı

BATMAN HABERLERİ  | 08.08.2020 21:21 | Son Güncelleme

Arces İnşaat tarafından yapılacak alışveriş, yaşam merkezi ve otelin temeli atıldı - Batman Valisi Hulusi Şahin: - "İçinde kongre merkezinin de bulunduğu 5 yıldızlı otel ve alışveriş merkezi Batman'a büyük değer katacak"

Arces İnşaat tarafından Batman'da yapılacak Erzenia Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile 5 yıldızlı Ramada Plaza By Wyndham Otelinin temeli atıldı.

Vali Hulusi Şahin, Gültepe Mahallesi'nde yapılacak 100 milyon liralık yatırım için düzenlenen temel atma töreninde, Batman'da 5 yıldızlı otel eksikliği olduğunu belirterek, "İçinde kongre merkezinin de bulunduğu 5 yıldızlı otel ve alışveriş merkezi Batman'a büyük değer katacak. Yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Erzenia AVM Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Müjdecioğlu da 16 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 37 mağazayla faaliyet gösterecek alışveriş ve yaşam merkezinde, 12 kafe ve restoranla geniş, konforlu bir yeme-içme alanı olacağını söyledi.

Üstü açık, meydan ve sokaklardan oluşan yapısıyla Erzenia Alışveriş ve Yaşam Merkezinin Batman'ın en büyük outlet merkezi olacağını dile getiren Müjdecioğlu, proje tutarının 100 milyon lira olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında alışveriş merkezinin yanı sıra 5 yıldızlı bir otelin inşa edileceğini belirten Müjdecioğlu, otel için Ramada Plaza By Wyndham Oteller zinciri ile anlaşma yapıldığını kaydetti.

Ramada Otel Türkiye ve Balkanlar İş Geliştirme Direktörü Murat Özel de Ramada markasının Batman'da olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu nitelikli ve güzel yatırım için ayrıca Batmanlı yatırımcımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

2 yılda tamamlanarak hizmete açılması planlanan yaşam merkezinde yaklaşık 400 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Alışveriş merkezini yılda 6 milyon kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

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