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Batman’da 2020 yılında 5 bin 279 konut satıldı

18.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Batman’da 2020 yılında 5 bin 279 konut satıldı

Batman’da 2020 yılında 5 bin 279 konut satışı gerçekleşti.

Batman’da 2020 yılında 5 bin 279 konut satışı gerçekleşti. Satılan konutların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturdu. İpotekli konut satışı ise bin 375 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yıla göre konut satışları Türkiye genelinde yüzde 11,2, Batman’da yüzde 11 arttı. Batman’da konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 5 bin 279 oldu. Ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 63,5 artarak bin 375, diğer satış türlerinde ise yüzde 0,3 azalarak 3 bin 904 olarak gerçekleşti. 2020 yılında gerçekleşen satışların yüzde 26’sını ipotekli satışlar, yüzde 74’ünü diğer satışlar oluşturdu.
2020 yılında Batman’da ilk defa satılan konutlar bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2 bin 141 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 15 artarak 3 bin 138 olarak gerçekleşti. Satışların yüzde 41’ini ilk el konutlar, yüzde 59’unu ikinci el konutlar oluşturdu. Batman’da ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 63,5 oranında artarak bin 375 oldu. İpotekli satışın 619’unu ilk defa satılan konutlar oluştururken, 756’sını ikinci el konutlar oluşturdu. Batman’da 2020 yılında erkekler 3 bin 892, kadınlar bin 316 konut sahibi olurken, 12 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 59 konut da tüzel ve yabancılar tarafından satın alındı.

Batman’da aralık ayında 511 konut satıldı
Batman’da konut satışları Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 oranında azalarak 511 oldu. Bu satışların 261’i ilk satış, 250’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Batman’da aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66 oranında azalarak 36 oldu. İpotekli satışın 17’si ilk satış, 19’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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Batman Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
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Sabah
07:22
Öğle
12:31
İkindi
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Akşam
17:30
Yatsı
18:50

Batman Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Şenses Eczanesi
Merkez
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Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
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