YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da 26 ev karantinaya alındı

Batman’da 26 ev karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 10.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ile Sason ilçelerinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 26 ev karantina altına alındı.Yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla korona virüs önlemleri kapsamında Sason ilçesine bağlı Yoncadüzü köyü ile Kozluk ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir.

Batman’ın Kozluk ile Sason ilçelerinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 26 ev karantina altına alındı.
Yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla korona virüs önlemleri kapsamında Sason ilçesine bağlı Yoncadüzü köyü ile Kozluk ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Acı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyorAcı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Batman Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:20
Öğle
12:26
İkindi
16:13
Akşam
19:22
Yatsı
20:48

Batman Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yeni Derman Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

Şehribana Kurdi Batman’da Konser Verdi

Şehribana Kurdi Batman’da Konser Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.