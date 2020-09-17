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Batman’da 41 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

BATMAN HABERLERİ  | 17.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Batman’da düzenlenen operasyonlarda 41 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Batman’da jandarma ekipleri tarafından merkez ilçede kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi.

Batman’da 41 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonlarda 41 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Batman’da jandarma ekipleri tarafından merkez ilçede kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Batman Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında; alınan bir ihbar üzerine merkez ilçede faaliyet gösteren 1 petrol türevi ürün depolama tesisinde icra edilen arama sonucu 1 adet yer üstü ve 1 adet yer altı tankında, toplam 41 bin 760 litre kaçak olduğu değerlendirilen petrol türevi ürün ele geçirilmiş olup, yakıtlar Batman İl Özel İdaresine teslim edilirken 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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