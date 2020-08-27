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Batman’da 6 ev karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 27.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 6 evin daha karantinaya alındığı belirtildi.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Erikli ve Kelhasan köylerinde birer, Orta Mahallede 2, Yıldız ve Sevek Mahallelerinde de birer evde 27 Ağustos’tan itibaren korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Batman’ın Sason ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 6 evin daha karantinaya alındığı belirtildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Erikli ve Kelhasan köylerinde birer, Orta Mahallede 2, Yıldız ve Sevek Mahallelerinde de birer evde 27 Ağustos’tan itibaren korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimiz dışarıdan gelen misafirlerin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gelinen nokta itibariyle, bir süredir büyük bir toplumsal başarı ve sabırla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılım hızının düşmesi noktasında sonuçlar vermesiyle birlikte normalleşme sürecine geçilmiştir. Yeni normalleşme süresince vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişiler zorunlu karantinaya alınacaktır" denildi.

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Batman Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:03
Akşam
19:00
Yatsı
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Batman Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Tuğu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
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