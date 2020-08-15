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Batman'da 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

BATMAN HABERLERİ  | 15.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Batman'da 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Batman Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların bugünden itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatlerinde dışarıda olabileceği, bunun haricinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da bugün itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın annesi, babası durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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