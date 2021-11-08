Batman'da araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araçta, yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Kozluk'ta bir araçta yapılan kontrolde 10 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.



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