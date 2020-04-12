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Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 12.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde bir mahalle ile 2 apartman karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı İncesu köyü Ağım Mahallesi ile ilçe merkezinde Emek ve Orta mahallelerindeki 2 binada koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantina uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Karantinanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Batman Sason

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Hacettepe Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
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