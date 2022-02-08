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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

08.02.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi operasyonlarda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Batman Cezaevine gönderildi.

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