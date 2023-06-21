Batman’da çevreyi kollayan hırsız, bir anlık boşlukla kasadan paraları aldı

Alınan bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonuna gelen hırsız, market içerisinde bir anlık boşluğu fırsat bilerek kasaya yöneldi. Hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açıp içindeki paraları aldı. Paraları cebine koyduktan sonra marketten ayrılan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kasada paraları göremeyen istasyon görevlisi güvenlik kameralarına bakınca soyulduğunu fark etti. İstasyon görevlileri tarafından güvenlik kameraları polise verilerek şikayette bulunuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

