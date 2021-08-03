Batman'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Bağlıca Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



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