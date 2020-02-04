YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da ’çocuk ihmal ve istismarı’ konferansı

Batman’da ’çocuk ihmal ve istismarı’ konferansı

BATMAN HABERLERİ  | 04.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Batman’da sağlık personellerine yönelik ’çocuk ihmali ve istismarı’ konulu konferans verildi.Batman Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik ’çocuk ihmal ve istismarı’ konulu konferans verildi.

Batman’da sağlık personellerine yönelik ’çocuk ihmali ve istismarı’ konulu konferans verildi.
Batman Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik ’çocuk ihmal ve istismarı’ konulu konferans verildi. İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu’nun yanı sıra, Batman Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Pamukçu, toplumda sık rastlanan cinsel istismar ve çocuk ihmali ile ilgili Batman’da bir seminer düzenlediğini belirtti. Dr. Pamukçu, "Bu alanda kendisini Türkiye’de ispatlamış Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu konferansımıza katıldı. Amacımız bu olaylarla karşılaşıldığında sağlık çalışanları ve personellerin bu çocuklara nasıl müdahale etmesi gerektiğini, bunları kayıt anlamında nerelere bildirmeleri gerektiği ve bunlara doğru tedavi yöntemlerini önermek adına konferansımıza katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz" diye konuştu.
Konferansta konuşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Nasıroğlu de istismarın hastanelerde, milli eğitimde, evde olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Nasıroğlu, "Bir çocuk istismara uğradığında hangi belirti parçacıkları bizi istismara getirecek, bunları konuşmak istiyorum. İstismar konusuna Freud’un bize getirdiği psikodinamik boyutuyla biraz bakalım. Travma bir çocukta ne yapıyor? Yaşadığı bir cinsel istismar ya da bir fizksel istismar neler yapıyor? Tabi bu sorunu biraz cinsel istismar üzerinden sürdürelim. Öncelikle ruhun ne demek olduğunu anlamak gerekiyor" dedi.
Konferans soru cevapların ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Batman Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:11
Öğle
12:34
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:05

Batman Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Mizgin Eczanesi
Merkez
Roza Eczanesi
Merkez
Yeni Meydan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

6 Milyonluk Et Ve Entegre Tesisleri İflasın Eşiğinde

6 Milyonluk Et Ve Entegre Tesisleri İflasın Eşiğinde

Gerçeğe En Yakın Görüntüleme 4 Boyutlu Ultrason

Gerçeğe En Yakın Görüntüleme 4 Boyutlu Ultrason

Özel M. Sıddık Tekin'de Okuyan Her Iki Öğrenciden Biri Üniversiteli Oldu

Özel M. Sıddık Tekin'de Okuyan Her Iki Öğrenciden Biri Üniversiteli Oldu

Islah Projesi Ile 2 Bin Hektar Arazi Tarıma Kazandırılacak

Islah Projesi Ile 2 Bin Hektar Arazi Tarıma Kazandırılacak

Eğitim Bir-Sen'den, merhum öğretmenin ailesine 15 bin lira katkı

Eğitim Bir-Sen'den, merhum öğretmenin ailesine 15 bin lira katkı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.