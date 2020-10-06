YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da damdan düşen kadın hayatını kaybetti

Batman’da damdan düşen kadın hayatını kaybetti

BATMAN HABERLERİ  | 06.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen 75 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.Olay dün akşam saatlerinde Gercüş’e bağlı Kozlu köyünde meydana geldi.

Batman’da damdan düşen kadın hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen 75 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Gercüş’e bağlı Kozlu köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Halise Korkmaz, iki katlı evinin damından bilinmeyen bir sebeple düştü. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Halise Korkmaz’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da damdan düşen kadın hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
PARTNER Simge Sağın'dan ses getiren paylaşım: Hiç istemiyorum Simge Sağın'dan ses getiren paylaşım: Hiç istemiyorum
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı
Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı

Batman Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:09
Öğle
12:09
İkindi
15:24
Akşam
17:59
Yatsı
19:14

Batman Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ahsen Eczanesi
Merkez
Başkent Eczanesi
Merkez
Toprak Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yuri Gagarin’in Hayatı Örencilere Anlatıldı
Yuri Gagarin’in Hayatı Örencilere Anlatıldı
Kızılay, Tutumlu Olmayı Öğretiyor
Kızılay, Tutumlu Olmayı Öğretiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.