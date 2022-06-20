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Batman'da engelli kardeşiyle yaşayan kişi evinde ölü bulundu

20.06.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da engelli kardeşiyle yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bedensel engelli kız kardeşiyle yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Şehmus Önel'in (66) komşuları, evden gelen kötü koku üzerine yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları, Önel'i hareketsiz, engelli kız kardeşini ise yan odada bitkin halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Önel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Önel'in bedensel engelli kardeşi de ekiplerce evde yapılan sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

Önel'in cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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