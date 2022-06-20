Batman'da engelli kardeşiyle yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bedensel engelli kız kardeşiyle yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Şehmus Önel'in (66) komşuları, evden gelen kötü koku üzerine yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları, Önel'i hareketsiz, engelli kız kardeşini ise yan odada bitkin halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Önel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Önel'in bedensel engelli kardeşi de ekiplerce evde yapılan sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

Önel'in cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz