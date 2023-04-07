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Batman’da engelli vatandaş silahlı saldırıya uğradı

07.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da sokak ortasında engelli genç ile tartışan bir kişi belinden çıkardığı silahla engelli genci bacağından yaraladı.

Batman’da engelli vatandaş silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre olay Batman Cafeler Sokağında meydana geldi. İftar sonrası sokak ortasında bedensel engelli Nurullah Pılgıs adlı gençle tartışan bir kişi belinden çıkardığı silahla engelli vatandaşa iki el ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurullah Pılgıs, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis Nurullah Pılgıs’ı yarayan ve olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Merkez
Pinar eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Gercus
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Sason
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Merkez
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Kozluk
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