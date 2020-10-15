YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da Gençlik Merkezi kuruldu

Batman’da Gençlik Merkezi kuruldu

BATMAN HABERLERİ  | 15.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman’da Gençlik Merkezi kuruldu.Batman Petrolkent Gençlik Merkezi adıyla kurulan yeni merkezde konumu itibariyle şehrin yeni gelişme alanı olan Hasankeyf Bulvarı üzerinde, dezavantajlı mahalleler ile KYK yurtlarına ve bazı Anadolu liselerine yakın bir konumda bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman’da Gençlik Merkezi kuruldu.
Batman Petrolkent Gençlik Merkezi adıyla kurulan yeni merkezde konumu itibariyle şehrin yeni gelişme alanı olan Hasankeyf Bulvarı üzerinde, dezavantajlı mahalleler ile KYK yurtlarına ve bazı Anadolu liselerine yakın bir konumda bulunuyor. Merkezin bahçesinde birçok açık alandaki sosyal etkinlikler, basketbol, voleybol, hentbol ve futbol alanları bulunuyor. Aynı zamanda binanın içerisinde dini ilimler atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, kişisel gelişim atölyesi ve kütüphane yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu bebekler ağzınızı açık bırakacak!Bu bebekler ağzınızı açık bırakacak!
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Batman Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:06
İkindi
15:14
Akşam
17:46
Yatsı
19:01

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Gültepe Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.