YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da kaçakçılık operasyonları

Batman’da kaçakçılık operasyonları

BATMAN HABERLERİ  | 11.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bin 725 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 ton 772 kilogram tütün ele geçirildi.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde kaçakçılık yapan şahısların yeni taktik ve teknikler uygulamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Batman’da kaçakçılık operasyonları

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bin 725 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 ton 772 kilogram tütün ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde kaçakçılık yapan şahısların yeni taktik ve teknikler uygulamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontrol ve çalışmalarda kaçakçılık yapan şahısların gümrük kaçağı sigaraları vücutlarına sarmak suretiyle kontrol noktalarından geçmeye çalıştıkları tespit edilerek, yapılan operasyonlar sonucunda şahıslar üzerinde parçalar halinde vücutlarına sarılı bin 725 paket kaçak sigara ve 1 ton 772 kg kıyılmış tütün ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Batman Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
12:35
İkindi
15:29
Akşam
17:56
Yatsı
19:12

Batman Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Başkent Eczanesi
Merkez
Seyithan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batman’da horoz dövüşüne ceza

Batman’da horoz dövüşüne ceza

6 Milyonluk Et Ve Entegre Tesisleri İflasın Eşiğinde

6 Milyonluk Et Ve Entegre Tesisleri İflasın Eşiğinde

Gerçeğe En Yakın Görüntüleme 4 Boyutlu Ultrason

Gerçeğe En Yakın Görüntüleme 4 Boyutlu Ultrason

Islah Projesi Ile 2 Bin Hektar Arazi Tarıma Kazandırılacak

Islah Projesi Ile 2 Bin Hektar Arazi Tarıma Kazandırılacak

Eğitim Bir-Sen'den, merhum öğretmenin ailesine 15 bin lira katkı

Eğitim Bir-Sen'den, merhum öğretmenin ailesine 15 bin lira katkı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.