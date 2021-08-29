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Batman'da kadın masa tenisi takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

29.08.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1955 Batman Belediyespor Kadın Masa Tenisi takımı, ilk kez bu yıl Avrupa kupasına katılmanın heyecanını yaşıyor - Takım oyuncusu Şükran Cangir: "Avrupa kupasını Batman'a getirmek en büyük hayallerimizden biri" - Oyuncu Hacer Kaplan: "Kendimize inanıyoruz, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getireceğiz"

İBRAHİM TOPRAK - Masa Tenisi Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 1955 Batman Belediyespor Kadın Masa Tenisi takımı, şampiyon olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden 1955 Batman Belediyespor hedef büyüttü. Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Sena Kaplan, Şükran Cangir, Hacer Kaplan ve Dilan Gündüz'den oluşan takım, yoğun antrenmanlarla hazırlık yapıyor.

Takım oyuncularından Şükran Cangir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır masa tenisi oynadığını ve 3 sezondur Süper Lig'de mücadele ettiklerini söyledi.

Avrupa kupasına katılmaya hak kazandıklarını belirten Cangir, "Avrupa şampiyonası kupasını Batman'a getirmek en büyük hayallerimizden biri." dedi.

Oyunculardan Hacer Kaplan ise Avrupa kupasına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Kendimize inanıyoruz, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Takım, altyapıdaki çocuklara örnek oldu

1955 Batman Belediyespor Kulüp Başkanı ve Belediye Spor Müdür Vekili Burak Eren ise 15 branşta yürüttükleri sportif faaliyetlerden birinin de masa tenisi olduğunu, masa tenisi takımının Batmanlı genç kızlardan oluştuğunu aktardı.

Masa tenisi dalında güçlü bir altyapılarının bulunduğunu bildiren Eren, Süper Lig ekibinin bir rol model olarak altyapıdaki çocuklara büyük örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Takımın Avrupa kupasına katılmasının sevincini yaşadıklarını belirten Eren, "Muhtemelen yıl sonunda belirlenecek olan takvime göre Avrupa kupalarına takım gidecek. İdmanlarımız devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarımız da ayrıca sürüyor. Bu sezon da Süper Lig'de yine aynı sporcularımız ile mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Takım antrenörü Recep Bezenmiş de takım oyuncularının altyapıdan yetiştiğini anlatarak, başka takımlara da sporcu transfer ettiklerini ifade etti.

Bezenmiş, bu yıl ilk kez katılacakları Avrupa kupasında hedeflerinin derece yapmak olduğunu dile getirdi.

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