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Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 05.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Batman’dal merkez ve bazı ilçelerinde yaz havası yaşanırken, Sason’un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki bazı köy ve mezraa yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekipleri, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde köy yollarının tamamı ulaşıma açılırken, mezra yollarının ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:32
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Batman Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Burak Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Ece Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
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