Batman’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay Batman kent merkezi Gültepe Kavşağı’nda meydana geldi. Seyir halinde ilerlemekte olan 72 ABA 269 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle 32 ABA 773 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparken hafif ticari araç takla attı. Takla atan araçtan 1 yolcunun kopan kapıdan dışarı fırladığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan bir başka yolcuyu araçtan kurtardı. 1’i ağır 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

