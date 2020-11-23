Batman’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar esnafını denetledi. Maske ve hijyen konusunda pazar esnafının kurallara uyması gerektiğini hatırlatan ekipler, vatandaşların da mesafe kurallarına riayet etmesini istedi.

Batman’ın farklı mahallelerinde semt pazarlarını denetleyen ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında esnafı ve vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler tarafından kuralara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Semt pazarlarında açıkta ürün satışı yapanlara müsaade edilmediğini ifade eden yetkililer, tezgahların üstünü şeffaf naylonla korunması gerektiğini hatırlattı. Zabıta ekipleri ayrıca, park ve caddelerde maskesiz dolaşanlara maskelerini takmaları konusunda uyardı.

