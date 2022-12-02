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Batman'da okullardan hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

02.12.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 13 Kasım'da Hürriyet Mahallesi Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu ile 23 Kasım'da Hürriyet Ortaokulu'nda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, okullardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle F.C.K, H.K. ve H.I. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, monitör ve yazıcı okullara teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Batman hırsızlık

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