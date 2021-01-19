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Batman'da, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar adına lavanta bahçeleri oluşturuldu

19.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Batman'da, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar adına lavanta bahçeleri oluşturuldu

Batman Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevini sürdürürken hayatını kaybeden sağlık görevlileri adına lavanta bahçeleri oluşturdu.

Üniversitenin Batı Raman Külliyesinde gerçekleştirilen etkinlikle, 7 bölgede toplam 20 dönüm alanda oluşturulan bahçelerde, 20 bin lavanta fidanı toprakla buluşturuldu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, burada yaptığı açıklamada, insanlığı yaşatmak adına hayatlarını ortaya koyan ve salgınla mücadelede cephenin en ön safında yer alarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Salgınla mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Durmuş, daha önce de terör örgütü PKK mensuplarını saldırısı sonucu şehit olan Yasin Börü ve Eren Bülbül adına lavanta bahçesi oluşturduklarını hatırlattı.

Bu bahçelere "Sağlık şehitleri lavanta bahçesi" adını verdiklerini dile getiren Durmuş, "Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını unutturmamak için lavanta bahçeleri oluşturacağız. Şu ana kadar 60 bine yakın lavanta diktik. Sağlık çalışanlarımız için de 20 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor." dedi.

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