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Batman’da seyir halindeki belediye yolcu otobüsü yandı

12.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman-Hasankeyf karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman- Hasankeyf karayolu Akça köyü istikametinde, seyir halindeki 72 BA 562 plakalı belediye yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü hemen kenara çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayın sabah saatlerinde olması ve içerisinde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi. Yanan otobüsün kapılarının kilitlendiği, şoförün ise camı kırarak otobüsten çıktığı öğrenildi. Alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi.

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