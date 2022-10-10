Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Batman'da sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 10. sınıf öğrencisi M.D, Aydınkonak Mahallesi mevkisindeki sulama kanalı kenarında yürürken suya düştü.
Çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.D'nin cansız bedenini sudan çıkardı.
M.D'nin cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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