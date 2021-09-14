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Batman'da tarihi eser operasyonunda 1219 sikke ve 249 obje ele geçirildi

14.09.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da tarihi eser operasyonunda 1219 sikke ve 249 obje ele geçirildi

Batman'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1219 sikke ve 249 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Zanlının ikametindeki aramada, tarihi eser niteliğindeki 1219 sikke, 249 obje ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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