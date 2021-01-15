Batman'da yurda kaçak giren 44 göçmen yakalandı

Batman'da Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 44 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kozluk yolunda durumundan şüphelenilen bir minibüs polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 25 Afganistan, 12 Bangladeş ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere 44 göçmen yakalandı.

Araç şoförü hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapılırken, 44 göçmen idari işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

