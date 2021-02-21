Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor

El yapımı ayakkabıyı daha sağlam ve kaliteli olduğu için vatandaşların tercih ettiğini belirten Sağdıç, şöyle devam etti:

"Bütün ayakkabı modellerini yapıyoruz. Batman'da el yapımı ayakkabı üreten tek usta kaldım. Biz de el yapımı ayakkabı üretiminin son ustası olduk. Artık çıraklar da yetişmiyor. Kimse çıraklık yapmıyor. Bundan dolayı mesleği kimseye öğretemiyoruz. Eskiden ayakkabılar elde yapılırdı. Birçok usta vardı. Herkes elde yapılan ayakkabıları daha çok tercih ederdi. Teknoloji gelişince ayakkabılar makinelerde seri üretilmeye başladı. Günümüzde insanlar makinelerde üretilen ayakkabıları tercih ediyor ancak el emeğinin kıymetini bilenler el yapımı ayakkabılarımızı tercih ediyor. Yıllardır ayakkabısını bizden alan müşterilerimiz var. Her renkte ayakkabı üretiyoruz. Özel siparişlere göre de ayakkabı yapıyorum."

Batman halkının yanı sıra gurbetçilerden de sipariş aldığını anlatan Sağdıç, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin kenti ziyarete geldiklerinde ayakkabı siparişi verdiğini kaydetti.