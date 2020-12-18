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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA HABERLERİ  | 18.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçe belediyesi başkanı Osman Güder, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güder, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinden Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafı seçen Güder, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor dalında ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların çok başarılı olduğunu dile getiren Güder, "Diyarbakır annelerini saygıyla hürmetle selamlıyorum. Evlatlarını terörün penceresinden kurtarmak adına bir kadının direniş sembolünü fotoğrafta görmüş oldum. Dünyaya kadınların direniş sembollerinin neler getirebileceğini gözlemlemiş olduk. Bir evlat annesinin çağrısına sessiz kalamaz diye düşünüyorum. Bu bağlamda Diyarbakır'da çok güzel bir eylem başlattılar." ifadelerini kullandı.

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