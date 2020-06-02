Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Beydağı Mahallesindeki ara sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtti.

İlçe genelindeki 103 mahallede çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen Battalgazi Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Fen İşlerine bağlı ekipler, Beydağı Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi, sıcak asfalt serimi ile vatandaşlara konforlu ulaşım sağlıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle halkıyla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2020 yılı içerisinde köy statüsünde olup da mahalle statüsüne dönüşen yerlerde özellikle üst yapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz” dedi.

Muhtar Pesen: “Başkanımız tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturuyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine teşekkürlerini ileten Beydağı Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen, “Başkanımız Osman Güder, mahallemizi sık sık ziyaret ediyor. Bugünde asfaltlama çalışmalarını incelemek için mahallemize geldi. Başkanımız her türlü sorunumuza yetişiyor ve çözüme kavuşturuyor. Mahallemizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Mahallemizde sıcak asfalt serimi yapılıyor. Başkanımıza ve ekibine mahallemiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.