YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Battalgazi Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Battalgazi Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

MALATYA HABERLERİ  | 08.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi ailelere, içerisinde temizlik ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketi dağıtımı yapıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda hazırlanan yardım paketleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılıyor.

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi ailelere, içerisinde temizlik ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketi dağıtımı yapıyor.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda hazırlanan yardım paketleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılıyor. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre ulaştırdığı yardım kolilerinin dağıtımına ise ilçedeki kırsal mahallelerden başlandı. Yardım kolilerinin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünya ve ülkemiz büyük bir sınavdan geçiyor. Ülkemiz, 11 Mart’tan itibaren korona virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığımızın kontrolünde Valiliğimizde bir dizi tedbirler alındı. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı çıkma kısıtlaması getirildi. Bunların dışında kalan vatandaşlarımızın da kontrollü bir şekilde dışarıya çıkması lazım. Dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve mağduriyetlerini karşılayabilmek için Belediyemizin Hayır Çarşısında gıda ve temizlik malzemelerini koli yaparak, muhtarlarımızla birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak biz de taşın altına elimizi koyduk. Yardım kolilerimizin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediyesi olarak virüs salgını ortadan kalkıncaya kadar yardımları sürdüreceklerini bildiren Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak inşallah önceden olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın belirtmiş olduğu kurallara kesinlikle uyalım. Salgına yakalanan insanlarımız şuan hastanelerde karantina altındalar. Bizlerde vatandaş olarak gerekli tedbirleri aldığımız zaman bu hastalığın yayılmasını kısa sürede en aza indirip kurtulmaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza diyoruz ki; ‘Evde Hayat Var’ evde kalın. Biz sizler için sokaktayız. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Malatya Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:54
Öğle
12:34
İkindi
16:11
Akşam
19:03
Yatsı
20:23

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Dörtyol Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.