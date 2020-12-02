Battalgazi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı tamamladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık Ayı 1.Oturum toplantısıyla 2020 yılı çalışmalarını tamamlarken, son toplantıda ağırlıklı olarak imar plan değişikliği, komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Kasım Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Sağlık il Müdürlüğü’ne 5 yıllığına tahsis edildi

Toplantıda görüşülen 3 gündem maddesi imar komisyonuna havale edilirken, 2 gündem maddesinin de bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi. Alacakapı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait olan 275 ada 1.nolu parselin Battalgazi Semt Polikliniği Hizmet Binası yapılması amacıyla Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5 yıllığına tahsis edilmesi kararı oy çokluğu ile kabul edildi.