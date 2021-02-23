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Battalgazi’de 650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı

23.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki 650 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunarak, çocukların yüzünü güldürdü.Battalgazi’de hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki 650 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunarak, çocukların yüzünü güldürdü.
Battalgazi’de hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ocak ayında hayata geçirilen ve bu zamana kadar 6 bin civarında ihtiyaç sahibi çocuğun faydalandığı ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında Alacakapı, Çolakoğlu, Dolamantepe, Hatunsuyu, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Kuluşağı, Meydanbaşı, Yeni Serintepe (Serintepe) ve Toptaş Mahalleri ile toplam 11 mahallede yaşayan 650 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.
Eskimalatya’daki Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında 11 mahalle muhtarının da katılımıyla gerçekleştirilen yardım organizasyonuna katılan ihtiyaç sahibi çocukları kendi elleriyle giydiren Başkan Güder, ilçedeki tüm vatandaşların her daim sevincini, mutluluğunu, hüznünü ve kederlerini paylaştıklarını belirtti. Güder, Battalgazi Belediyesi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ettiklerinin de altını çizdi.

Muhtarlarından Güder’e teşekkür
Battalgazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Cumali Demir, “Battalgazi Belediyemizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Bu soğuk kış gününde ihtiyaç sahibi olan ailelerimizi yalnız bırakmıyor. Şahsım ve ailelerimiz adına başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener, “Projeyi başlatarak çocukların yüzündeki gülümsemeye öncü olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e canı gönülden teşekkür ediyorum. Yavrularımıza giysi yardımı ve kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaçları giderildi. Başkanımız zor durumdaki ailelerimize yardım elini uzattı. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin”
Çocukların yüzündeki gülümsemeye talip olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Onları üşürse yüreklerimiz üşür, onlar acırsa yüreklerimiz acır. Özellikle kış aylarının zor günlerinde başlatmış olduğumuz kampanyada ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yavrularımızın yanında oluyoruz. Bugün de Belediyemizin başlatmış olduğu ’Onlar üşürse yürekler üşür’ projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan evlatlarımızın bu kış aylarında giysi ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhtarlarımızla bir araya geldik. Sosyal Belediyecilik anlayışının bir gereği olan gönül belediyeciliğini ilçemizde çok güzel tesis ediyoruz. Daha önce birçok mahallemizde bu yardımları yaptık. Bugün de 8 mahallemizdeki ihtiyaç sahibi yavrularımız bu zorlu kış aylarında üşümesin diye Battalgazi Belediyesi olarak mont, ayakkabı, giysi ve kırtasiye yardımı gerçekleştirdik. İnancımızda bize yardımda bulunmayı emreder. Yavrularımızın yüzündeki gülümsemeye vesile olduk. Eskimalatya’da bulunan Kervansarayımızda muhtarlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. İhtiyaç sahibi yavrularımıza ihtiyaçlarını teslim ettik. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bugün olduğu gibi her daim fakir ile zenginin aynı sofrada buluşmasını Allah bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

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